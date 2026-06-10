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Съдът даде зелена светлина за мега ферма за 1.2 млн. кокошки носачки в Дебелец

Дима Максимова

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Съд Снимка: Pixabay

 Административният съд във Велико Търново одобри разширяването на птицеферма за 1.2 млн. кокошки носачки в Дебелец.  След близо година магистратите отхвърлиха оспорването на Сдружение „За Дебелец", Сдружение „Кампания и активизъм за животните в индустрията" – гр. София и на Димитър Карапетков на решение на директора на Регионална инспекция по околна среда и води във Велико Търново, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение. Това съобщиха от сайта на институцията. 

Делото се превърна в едно от най-оспорваните екологични производства в региона, а срещу проекта за разрастване на стопанството имаше редица протести.

Административният съд във Велико Търново прие, че процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е проведена законосъобразно и не са допуснати съществени нарушения на административните правила. Отхвърля твърденията за непълнота на доклада, нарушения на обществените обсъждания и заобикаляне на закона чрез разделяне на проекта на отделни части.

В мотивите си магистратите подробно разглеждат възраженията за потенциално замърсяване на въздуха, шумово въздействие, емисии амоняк, рискове за здравето на хората и възможно отрицателно въздействие върху природата. 

Решението потвърждава дадена от екоинспекцията зелена светлина за пет нови халета и други сгради за разширяване на капацитета на птицефермата. 

Жалбоподателите са осъдени да платят 2000 евро адвокатски хонорар в полза на инвеститора – земеделския производител Калина Широкова, и 153 евро разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Съд Снимка: Pixabay

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