Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка

С такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа, казва съпредседателят на "Да, България"

Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България.

Това написа във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Публикацията му е задочен отговор на новината от военния министър Димитър Стоянов. "Украйна има нужда от хора, а не от въоръжение. И България няма да предоставя повече въоръжение на Украйна", каза по-рано днес министърът.

"Днес Европа се променя. Войната на Русия срещу Украйна ускори процеси, които преди изглеждаха далечни - обща европейска отбрана, общи поръчки за въоръжение, обща отбранителна индустрия, по-силна координация между държавите.

И в този момент България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения", твърди Мирчев.

Той твърди, че военната помощ за Украйна не е благотворителност, а е "инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на ЕС". "Въоръжението, което сме изпратили на Украйна не е дарение. То е заплатено на България от Европейския механизъм за мир, по който вече получихме стотици милиони. Отделно сме продали оръжие и боеприпаси за над € 6.5 млрд., влезли в българската икономика", пише народният представител.

Според него в Европа вече се оформя ново разделение - между държавите, които носят отговорност за сигурността на континента, и държавите, които се снишават. "Това е истинската "Европа на две скорости". На първата скорост ще бъдат държавите, които участват в общите отбранителни политики, в новите индустриални проекти, в решенията за въоръжаване, логистика, киберсигурност, защита на граници и Черно море. На втората скорост ще са всички останали", казва Мирчев.

И добавя, че опасността за България е огромна, защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа. "Когато не могат да разчитат на теб, не те канят на масата, на която се вземат решенията, не те включват в големите проекти, не ти дават тежест при разпределянето на ресурси, не те питат, когато се чертае бъдещата архитектура на сигурността. Това е огромен риск пред страната за поставянето ни в периферията на ненадеждните в момент, в който Европа се реорганизира и поема отговорност за сигурността си", завършва позицията на съпредседателя на "Да, България".