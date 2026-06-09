Адвокат по търговско право ще е шеф на ЦИК (Обзор)

Жребий остави ДПС без секретарското място за първи път от 15 г., а ПП и ДБ ще сезират Конституционния съд за квотите в новата комисия, ако "Възраждане" им помогне

Доктор по търговско право ще отговаря за провеждането на изборите. Георги Хорозов, който се е занимавал с индустриална собственост и е бил главен юрисконсулт в Столичната общинска агенция по приватизация, е издигнатият от “Прогресивна България” за шеф на ЦИК. Има 31 г. юридически стаж, член е на Висшия адвокатски съвет.

Президентът Илияна Йотова събра във вторник партиите, за да чуе имената за новия състав на комисията. 7 са креслата за ПБ в нея. “Всяка от кандидатурите има значителен принос за подобряването на законността и изборния процес”, обяви шефът на парламентарната група Петър Витанов. Повечето са юристи.

Както само “24 часа” писа по-рано, Румен Радев връща на терен бившата вицепремиерка в кабинета “Орешарски” Зинаида Златанова. От май 2013 г. до август 2014 г. тя бе и министър на правосъдието, преди това оглавяваше представителството на ЕК у нас.

В квотата на ПБ е и Десислава Абрашева, главен експерт в КФН. През 2021 г. юристката бе кандидат за депутат от ГЕРБ, преди това бе експерт към Цецка Цачева като председател на парламента, а когато стана правосъден министър, оглави кабинета ѝ.

Двама пловдивчани, “изборджии” от години, предлага още ПБ - експерта по киберсигурност Йордан Василев и Иван Кърчев, който завършва докторантура за изборната администрация в България. С опит са и другите две попълнения, привлечени от БСП - Лазарина Бонева и Стоянка Балова.

Бившата шефка на парламентарната правна комисия Анна Александрова от ГЕРБ е един от 4-мата бивши депутати, които вече ще отговарят за изборите. Другите двама от квотата на ГЕРБ са ветерани - с новия си мандат Йорданка Ганчева и Георги Баханов ще направят общо 40 г. стаж в ЦИК.

Ганчева ще е и новият ѝ секретар - пост, който повече от 15 г. неизменно бе за ДПС. Партията го искаше и сега, но жребий отреди да е за ГЕРБ. Получава обаче зам. шефско кресло, в което ще седне Исмаил Осман. Той и другият представител на ДПС - Цветозар Енчев, също са бивши депутати. Такава е и представителката на “Възраждане” - юристката Маргарита Махаева.

ПП изненада с бившата областна управителка на София Вяра Тодева, а ДБ вкарва Алина Добрева - експерт в изследователския център на Европейския парламент. Двете формации отказаха за избират между тях за зам.-шеф, това бе протестът им срещу решението на президента допълнителната квота (получена от остатъка по метода Хеър-Ниймайер) да отиде за ДПС. И от “Възраждане” изразиха съмнение в разпределението на квотите, затова се очаква да помогнат за сезиране на Конституционния съд. ДБ вече обявиха такова намерение, но им трябват 48 подписа, а заедно с ПП имат 37.