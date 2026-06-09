Вижте какво решава правителството в сряда

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 10 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание на Република България за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване".

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и Финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 22 и 23 май 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 11 и 12 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 10 ноември 2025 г. В гр. Брюксел от Княжество Лихтенщайн и на 18 ноември 2025 г. в гр. София от Република България, Исландия и Кралство Норвегия.

Внася: заместник министър-председателят

6. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 18 ноември 2025 г. в гр. София.

Внася: заместник министър-председателят

7. Проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Внася: заместник министър-председателят

8. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2026 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

9. Проект на Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 март до 30 април 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване" /EPSCO/, което ще се проведе на 16 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Великото

херцогство Люксембург.

Внася: министърът на здравеопазването

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 12 и 13 май 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на енергетиката

12. Проект на Решение за възлагане на министъра на енергетиката да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на „Български енергиен холдинг" ЕАД за изпълнение на реформа C4.R11 „Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор" от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Внася: министърът на енергетиката

13. Проект на Решение за предоставяне на дерогация от член 3ж, параграф 1, член 3и, параграф 1 и член 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета на Европейския съюз № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на енергетиката

14. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители.

Внася: министърът на енергетиката

15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на околната среда и водите

16. Проект на Решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „Богатството на могила „Светицата", в Исторически музей „Искра", гр. Казанлък, представяща движими културни ценности от фонда на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Внася: министърът на културата

17. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

18. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност.

Внася: министърът на вътрешните работи