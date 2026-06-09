Румен Радев сменя шефовете на разузнаването и данъчните

Нови шефове на Държавна агенция "Разузнаване" и на Националната агенция по приходите ще одобри правителството на Румен Радев на заседанието си в сряда.

Това става ясно от предварителния дневен ред за седмичната среща на министрите, разпространен от пресслужбата на Министерския съвет.

Първа точка от заседанието е предвидено да бъде предложение на кабинета до Народното събрание за назначаване на председател на Държавна агенция "Разузнаване". Все още не е ясно коя е кандидатурата. В момента начело на ДАР е Антоан Гечев, който заема поста от 2021 година. Тогава той бе назначен от служебното правителство на Стефан Янев и Румен Радев като президент. Тази година изтича мандатът му начело на разузнаването, който е 5-годишен.

Според новите правила, одобрени от предния парламент, шефът на разузнаването вече се предлага от правителството и се избира от Народното събрание.

Четвърта точка от дневния ред на министрите за сряда пък е смяната на изпълнителната директорка на НАП Милена Кръстанова. Тя бе назначена през март 2026 година от служебното правителство на Андрей Гюров.