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Президентът Йотова ще награди пожарникарите, помагали на ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Президентът Илияна Йотова ще отличи пожарникарите, участвали в спасителните действия след катастрофата на „Челопешко шосе" в София, съобщиха от пресцентъра на президентството. 

На 10 юни, сряда, на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия.

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението" – Кремиковци към 8 Районна служба към ПБЗН.

На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души.

Илияна Йотова

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