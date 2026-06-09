Режат чиновници в отбраната, но ще търсят още войници

Цивилните чиновници в Министерството на отбраната ще бъдат орязани, ако се окаже, че се дублират функции в администрацията. Армията обаче няма да бъде пипана, напротив, там има нужда от още хора.

Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов във вторник. На първия си месец като министър той представи екипа си и плановете си за отбраната.

Евентуалните съкращения на чиновници ще са в изпълнение на искането на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев за намаление на разходите за администрация с 10% още от тази година, въпреки че самият той уточни, че намалението не се отнася за военните и МВР.

В момента се извършва анализ на административната структура на МО и при дублиране на функции между различни звена ще бъдат освобождавани хора, обясни Стоянов плановете си за административна реформа в отбраната.

Със сигурност обаче няма да има съкращения във въоръжените сили, гарантира новият министър. Напротив, там има нужда от нови хора, защото и в момента некомплектът е 20%, заяви Стоянов.

Министърът и екипът му подготвят вече промени в законите за отбраната и за резерва на въоръжените сили. Като в този за отбраната ще се правят промени на влезлите в сила текстове за

почивките на военните след дежурство,

разказа Стоянов. Военните настоявали след 24-часово дежурство да имат право на два почивни дни. Намалението на компенсациите за дежурство бе въведено, защото много служещи трупаха дните си и при напускане на армията съдеха МО да им ги изплати, припомни министърът. Именно заради некомпенсиран извънреден труд на загиналия летец майор Валентин Терзиев ВВС бяха осъдени да платят на сина му 160 хил. лв. обезщетение през лятото на миналата година.

Стоянов не даде ясен отговор дали ще иска и

промяна на пределната възраст за военнослужещите,

която също бе въведена с промени в закона за отбраната. В края на миналата година тя бе увеличена с обяснението, че така се дава възможност професионални войници да бъдат наемани на по-късна възраст и пак да изкарват два последователни договора за служба в армията. С нея обаче бе увеличена и пределната възраст за висшите офицери от 65 на 67 години. Тази поправка бе изтълкувана като даване възможност на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов да довърши мандата си, вместо да бъде пенсиониран, и на нея

бе наложено вето от Румен Радев като президент

“Няма как военни да служат по-дълго, отколкото хората в трета категория труд”, бе единственият отговор на Стоянов във вторник на въпрос дали ще намали пределната възраст. Пенсионната възраст за мъжете от трета категория труд в момента е 64 години и 9 месеца и ще расте, докато не стане 65 г. - две по-малко от тази за генералите.

Стоянов все още не обявява какви ще са промените в закона за резерва, но бе категоричен, че

няма как да се върне задължителната

наборна служба “Връщане на казармата не е на дневен ред поради финансови причини. Характерът на срочната служба трябва да е различен”, коментира той.

Министърът обаче възнамерявал да възроди идеята на предшественика си Атанас Запрянов срочната служба в армията да дава предимство при кандидатстване за работа в МВР или специалните служби. Тя бе отхвърлена от предния парламент.

Стоянов ще поиска и промяна на лимитите за военни договори. В момента министърът на отбраната трябва да иска разрешение за всеки договор над 50 млн. лв. от правителството, а за над 100 млн. лв. - от парламента. Плановете му са тези суми да се удвоят и министърът да може да сключва сам договори до 50 млн. евро. За тези между 50 и 100 млн. евро да се иска разрешение на Министерския съвет, а само за най-големите - на депутатите. “Тези лимити предполагат, че МО е най-корумпираното министерство. Напротив,

тук корупцията е най-ниска. А в същото време АПИ може да сключва договори за милиарди, без да пита никого”,

заяви Димитър Стоянов. Хора от въоръжените сили няма да бъдат съкращавани, гарантира министър Стоянов. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Ще настоява и в бюджета за тази година за отбрана да бъдат отделени 2,15% от БВП. Разходите за отбрана не са част от дефицита и твърдението, че няма пари заради военните, просто не са верни, категоричен бе министърът. Той ще представи план как разходите за отбрана да стигнат 5% до 2035 г., както България се е ангажирала пред НАТО.

Ускоряване на проектите за покупка на ново въоръжение и техника за армията ще са главни приоритети на Димитър Стоянов в МО. Искам всяка седмица да сме в парламента с нов проект, обяви той.

Най-спешно трябва да бъде прокаран този за трикоординатните радари срещу близо 200 млн. евро от френската компания “Талес”. Ако договорът не бъде одобрен до края на месеца, България ще загуби слотовете си за производство и няма да има нови радари до 2030 г. Одобряването на договора влезе в програмата на парламента още за тази седмица.

Стоянов ще забърза и 9-те проекта, които се финансират от заема SAFE от Европейската комисия. Той критикува предния министър Атанас Запрянов, че не е договорено

по-голямо участие на българската индустрия

в тези проекти. Реално щяла да участва само в един от тях. Ако бъде разширен механизмът SAFE, Стоянов ще настоява за вземането на още заеми от ЕК. Приоритетно трябва да се работи и по инфраструктурата, която да приеме новото въоръжение.

Договорът за бойни машини “Страйкър” пък поскъпва с $ 60 млн., като Стоянов е заварил анекс за това на бюрото си. Този проект, както и доставката на втората осмица изтребители F-16, е сред забавените.

Проблеми има и с първия от новите бойни кораби, заради които ще иска неустойка от производителя им - германската фирма “Люрсен”. При този проект има и оскъпяване на удълбаването на пристанище Варна, за да може да приеме новите кораби.

МО лъгано с фалшиви банкови гаранции

Фирми, изпълняващи проекти за военна инфраструктура, са лъгали Министерството на отбраната с фалшиви банкови гаранции. Така те получавали аванс в размер на 100% от договора. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той вече бил дал тези договори на ДАНС и военната прокуратура.

Според Стоянов договорите с фалшивите банкови гаранции са сключвани след 2023 година и са в общ размер на 16,6 млн. лв.

Става въпрос за 5 договора и схемата е установена още от миналото редовно правителство, коментира обаче предшественикът му на поста Атанас Запрянов. Той самият съобщил на Стоянов за проблема, когато си предавали властта, както и че министерството е променило практиката си и вече търси потвърждение от банката на издадените гаранции.



САЩ ще искат нов срок за самолетите в София

САЩ ще изпратят нова нота, с която ще поискат удължаване на престоя на военните им самолети на летище София. Това съобщи военният министър Димитър Стоянов. Първоначалното искане на САЩ е било самолетите да останат в София до 30 юли, но правителството одобри само до 30 юни.

Четирите самолета, които напуснаха столичното летище, са преместени само временно. Това станало по молба на България, за да се осигури място за самолетите на президентите от ПСЮИЕ, които идват в България по покана на Илияна Йотова. В сряда тя е домакин на срещата на върха на инициативата за Югоизточна Европа, с която се отбелязва и 30-годишнината от създаването ѝ.