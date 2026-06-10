По-ниски наеми. По-скъпо за туристите

Ограничаване на Airbnb и Booking, повече жилища за млади семейства и студенти, искат в социалните мрежи

Българските градове не са достигнали свръхтуризма на Барселона и Амстердам, отговарят от министерството

Държавата трябва да ограничи отдаването под наем на апартаменти в София и в други градове чрез туристически платформи като Airbnb и Booking. Такива мнения все по-често се четат в социалните мрежи. Защитниците на тезата смятат, че мерките са наложителни, тъй като все повече имоти в най-атрактивните части на столицата, Пловдив, Варна, Бургас се предлагат на хора, които идват в градовете им за ден, два, седмица, най-много месец. Това води до постоянно покачване на цените на настаняването и намалява шансовете на млади семейства и на студенти да си намерят жилища под наем на поносими цени.

Не, държавата не трябва да се намесва на пазара на недвижими имоти и да казва на собствениците на апартаменти какво да правят с тях, е противоположното мнение. Според застъпниците му всеки сам има право да реши дали да пусне наемател с дългосрочен договор в жилището си, или да се ориентира към краткосрочни наеми.

Управителка на апартамент около Орлов мост в София публикува преди дни обява в няколко фейсбук групи, че търси още имоти в района с цел да ги предлага в Airbnb и Booking. "Виждам голям потенциал кварталът ни да се развие като предпочитано място за business travelers, туристи и хора в по-дълги командировки – написа тя. - В момента търся още апартаменти, които да бъдат развивани в този модел. Идеята ми е заедно със собствениците да вземаме решения как най-добре да бъде представен и организиран имотът, така че да се постигне по-висока доходност и по-качествено изживяване за гостите."

Под съобщението се появиха както поздравления за предприемчивата дама, така и критични коментари. "Интересувате ли се от апартаменти извън описаната зона, говоря за широкия център?"- попита член на групата. "Невероятно, после в "Яворов" не можеш да си намериш апартамент под наем, защото всичко е бизнес – пише в следващия коментар.- Всяко нещо с мярка, да не стане като в Берлин... Според мен трябва да има норма, процент, както в застрояването, така и в отдаването под наем като бизнес модел...Общи правила и едно от тях трябва да бъде какъв процент от жилищата в един квартал може да бъдат Airbnb, което си е хотелска дейност".

Към края на 2024 г. в София е имало над 750 000 жилища, показват данните на НСИ. Компании за туристически проучвания пък изчисляват, че към май т.г. обектите в столицата с активна регистрация в туристически сайтове са 2991. 69% от тях са с 1 спалня, 25% – с 2, а по 1% - с 3 и 4 спални. В 93% от обявите под наем се е давал целият апартамент, а в 7% – стая от него.

Съпоставката показва, че към момента около 0,4 на сто от жилищата в София имат регистрации в Airbnb и Booking. По този показател българската столица не се различава особено от други големи градове в ЕС, дори от далеч по-известни туристически центрове.

Сходно е положението във Варна, Пловдив и Бургас. Наличните активни обекти за кратки наеми в морската столица са около 1700, като там пазарът има ярко изразен сезонен характер. Съотношението спрямо общия жилищен фонд е сходно на това в София - около 0,5%. В Пловдив действащите места за настаняване са около 800, като там делът им е най-нисък— около 0,3%. С около 660 активни имота пазарът в Бургас, подобно на този във Варна, е най-силен през лятото.

В един град броят на регистрираните в Airbnb и Booking места за кратко настаняване вероятно ще се увеличи чувствително през следващите месеци. Това ще е мястото, в което ще се проведе следващото издание на "Евровизия". София, Бургас, Пловдив и Варна вече поискаха събитието, заради което се очаква пристигането на много туристи. Както "24 часа" съобщи, след победата на Дара част от хотелите с 4 и 5 звезди в София затвориха опцията на сайтовете си отсега да се резервира стая или апартамент за май догодина. Други оставиха подобна възможност на космически цени, достигащи до 2500 евро на нощувка.

От ресорната асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели коментираха, че в това няма нищо необичайно и че управителите предпочитат да запазят наличностите за момента, в който периодът на провеждането на "Евровизия 2027" вече ще е ясен.

До началото на конкурса апартаментите за краткосрочно настаняване в града домакин ще се увеличат, прогнозираха експерти пред "24 часа – 168 истории". Според тях желанието за печалба ще накара при подходяща възможност част от наемодателите, които традиционно отдават жилищата си дългосрочно, да се прехвърлят за известно време на пазара на ваканционните наеми. Очакванията са след "Евровизия" повечето от тях да се върнат към традиционния си бизнес, но някои

може да се изкушат

да останат по-дълго

в новия сегмент

Дори при подобен развой собствениците на ваканционни имоти отричат да са основната причина за дефицита на достъпни жилища за млади семейства. Неотдавна Airbnb публикува изследване, според което във всички 27 държави от ЕС обявите в платформата са под 1% от общата жилищна база. Дори в 10-те най-населени града делът е средно 0,37%, продължават от Airbnb, като най-малък е той в Берлин - 0,09% спрямо 0,65% в Париж.

Като истинска причина за кризата с недостигащите жилища и все по-поскъпващите наеми в Европа от фирмата посочват пустеещите апартаменти. Според компанията тяхното съотношение е около 1 на всеки 5 имота в ЕС. България е посочена в група с Хърватия, Гърция, Португалия и Испания, където над 14 милиона жилища стоят празни.

Въпреки тези сметки много държави на Стария континент и по света вече въведоха сериозни ограничения апартаменти в жилищни сгради да се предлагат в туристически сайтове.

Най-радикална е Барселона, където плановете са до 2029 г. всички такива апартаменти да бъдат свалени. Към момента те трябва да имат официален лиценз, като още преди години градът спря да издава нови.

В Лондон лимитът е до 90 нощувки годишно на жилище. След достигането му платформите автоматично блокират следващите резервации.

Париж също налага строги норми. Основните жилища на парижани могат да се наемат краткосрочно до 120 нощувки. По същество отдаването на втори апартамент е забранено, освен ако собственикът не осигури друго за дългосрочен наем. Операцията струва доста скъпо.

В България също вече започнаха и предстоят сериозни размествания на пазара на краткосрочните наеми. От 20 май т.г е в сила новият регламент за тях в държавите от ЕС. С въвеждането му всички имоти, които се отдават чрез онлайн платформи,

трябва да имат регистрационен номер, получен от съответната община. Airbnb и Booking вече са длъжни да следят за валидността на тези номера и да премахват обяви с недействителни. Целта на мерките е да се ограничи сивият сектор.

От Министерството на туризма съобщиха за "24 часа – 168 истории", че към момента не се наблюдава рязко увеличение на броя на регистрираните апартаменти и стаи за гости в системата за регистрация на туристически обекти към ведомството, която се нарича Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). "Това е напълно очаквано, тъй като европейският регламент за краткосрочното отдаване под наем започна да се прилага едва от 20 май, а ефектите от него ще се проявяват постепенно през следващите месеци", поясняват от МТ.

В същото време обаче в групите на собственици на имоти за краткосрочно настаняване вече могат да се прочетат съобщения, че още преди влизането в сила на новия регламент и веднага след това апартаменти без общинска регистрация вече не се предлагат в Airbnb и Booking. Други рентиери пък активно разпитват как да си направят такава.

"Към момента в Столичната община са регистрирани 393 стаи за гости и 3209 апартамента за гости – изчисляват от туристическото министерство. - В община Варна са регистрирани 384 стаи за гости и 4097 апартамента за гости. В община Бургас броят им е 243 стаи за гости и 1120 апартамента за гости, а в община Пловдив – 208 стаи за гости и 879 апартамента за гости".

Министерството на туризма е в контакт с туристическите платформи и разработва механизъм за обмен на данни за местата за настаняване с активна регистрация в Националния туристически регистър и ЕСТИ, продължават оттам. "Новият европейски режим има за цел да сближи данните в официалните регистри и тези в сайтовете за краткосрочно настаняване – припомнят от министерството. - Очакванията са броят на легално регистрираните места за настаняване в ЕСТИ да нараства, а нерегистрираните обяви в Airbnb, Booking и др. постепенно да намаляват. Факт е, че вече има общини като Варна, които започнаха активно да напомнят за задължителната регистрация веднага след влизането в сила на новите правила."

От туристическото ведомство очакват ефектът от новия регламент да се прояви постепенно и да бъде различен в отделните градове. "Най-вероятно през следващите месеци ще се наблюдава намаляване на нерегламентираните обяви, известно свиване на предлагането, по-високи цени при легалните краткосрочни наеми и връщане на част от имотите към дългосрочния пазар – прогнозират оттам.- В София се очаква по-ясно профилиране на пазара заради големия брой професионални оператори.

Прогнозите са търсенето и заетостта да останат високи. Очаква се да отпаднат част от нерегламентирано предлаганите имоти, професионалните оператори да укрепят позициите си, средните цени да се повишат, а част от жилищата, закупени с инвестиционна цел, да преминат към дългосрочно отдаване под наем, особено ако доходността от краткосрочните наеми намалее. Пловдив вероятно ще остане най-стабилният пазар. Сегментът на краткосрочните наеми там е по-малък, туристическият поток е по-предвидим и се наблюдава по-малко свръхпредлагане в сравнение с морските градове. Очакванията са за умерено изсветляване на пазара, сравнително малък брой отпаднали обяви, ограничено поскъпване и преориентиране на част от собствениците към дългосрочни наеми. Варна вероятно ще бъде сред най-засегнатите пазари поради силната сезонност, големия дял на ваканционните апартаменти и традиционно по-високия дял на нерегламентирано предлагане. При по-малко предлагане легалните обекти вероятно ще повишат цените си, особено през летния сезон. Бургас вероятно ще следва сходна тенденция с Варна, макар и в по-малък мащаб."

В дългосрочен план промените вероятно ще означават по-малък, но по-добре регулиран пазар в България, повече приходи от туристически данък и ДДС и по-ограничени възможности за укриване на доходи, продължават от МТ. Оттам посочват, че към настоящия момент няма основания да се смята, че българските градове са стигнали нивото на свръхтуризъм, при което да се налагат ограничения като в Барселона, Дубровник, Амстердам или Ню Йорк. "По-скоро фокусът в дейността на министерството ще е върху изсветляване на сектора, контрол и проследимост чрез ЕСТИ и новия регламент на ЕС – посочват от ведомството. - МТ традиционно гледа на туристическите платформи като на партньор и инструмент за развитие на туризма. Идеята е първо да се търси регулиране, а не забрана или силно ограничаване."