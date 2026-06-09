Остава в ареста мъж, удрял и заплашвал с убийство приятелката си във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд във Варна уважи като основателно искането на прокуратурата и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 40-годишен мъж, обвиняем за нанесена лека телесна повреда, противозаконно лишаване от свобода и отправени от него закани за живота на жената, с която съжителствал, в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение във Варна.

Деянията са извършени на 6 юни 2026 г. След получен сигнал за случилото се незабавно е започнато досъдебно производство. На следващия ден мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за три престъпления, съобщава БТА.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура във Варна

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Варна.

В началото на март за подобни провинения съдът задържа в ареста 48-годишен мъж.