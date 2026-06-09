Увеличават пенсиите със 7,8% от 1 юли

Социалната за старост става 183,81 евро

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2025 г., се увеличават със 7,8% от 1 юли. Това реши Надзорният съвет на НОИ. Необходимите средства до края на годината ще са 513,1 млн. евро. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст вече ще е 347,51 евро.

Според т.нар. швейцарско правило отпуснатите до края на 2025 г. пенсии се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от инфлацията за предходната година.

Миналата седмица от “Прогресивна България” пробваха осъвременяването със 7,8% да не се прилага за Ковид бонуса от 30,68 евро и така от пенсионерите щяха да се вземат 2,39 евро. След това се отказаха от тази идея, но приеха от 1 юли т.г. във формулата за новите пенсионери вече да не добавят тези 30,68 евро. От това ще бъдат спестени около 13 млн. евро.

“Но не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията на осигурителната система. В нея отношенията не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система”, каза новият председател на Надзорния съвет - социалният министър Наталия Ефремова.

Надзорният съвет прие още предложението на правителството за нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли. Повишението е със 7,8% и тя ще бъде вече 183,81 евро.

