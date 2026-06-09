Близки на обвинените за зверската катастрофа на "Челопешко шосе" твърдят, че автобусът ги засякъл

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Близки на Васил и Траян, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, твърдят, че пътят им е бил засечен от автобуса.

От фирмата превозвач са категорични, че шофьорът на автобуса е спазил всички пътни правила.

Роднини на Васил Филипов твърдят, че той изкарва пари като реди паважи и бордюри.

„Аз съм леля му. И аз работя на паважа – с труд и пот! Никое от нашите деца не е сводник, нито краде. Всичките са на паваж", обясни пред bTV Евдокия, роднина на един от шофьорите.

Братът на загиналия Здравко Иванов, който пътувал в една от колите, също упреква шофьора на автобуса.

„Брат ми загина заради сблъсъка. Не отричаме, че нашите момчета са виновни. Но шофьорът на автобуса, след като е спрял на спирката и се е отклонил, за да завие, е трябвало да спре на знака „Стоп". Трябвало е да изчака, да види, да погледне отляво и отдясно дали идват отсреща коли. А той не е спрял", каза Павел Иванов.

„Само с едното момче съм говорила. Той ми каза, че кръстът го боли, че шофьорът е виновен, че им е засякъл пътя", обясни Траянка Трайкова.

Шофьорът е спазил правилата, категорични са от фирмата превозвач.

„Осигурява предимство на всичките автомобили, които се движат, и в момента, когато прави ляв завой, за да тръгне по маршрута, изведнъж един лек автомобил се забива в средната част на автобуса", обясни Ваню Стефанов, ръководител транспорт на фирмата превозвач.

Шофьорът е на 65 години и работи във фирмата от 9 години. В момента е у дома, а комуникацията с него е през близки.

„Перфектен като водач, добър като човек. Ние му спестяваме информация колко хора са починали. Той знае само за единия индиец", сподели Стефанов.

Камерите в автобуса са работели, а записите са предадени на СДВР.

Оттам заявиха, че от началото на годината в района на Околовръстен път и Челопешко шосе са станали 5 леки катастрофи, само с материални щети.