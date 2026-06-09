Министър Демерджиев за напускането на Кандев: Очевидно има подготвен политически ход

Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира. Това коментира пред Нова тв министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващото напускане на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Демерджиев каза, че е неуместно да обяснява за напускането му, тъй като пред него не са били изложени конкретни аргументи и мотиви. Той допълни, че е коректно, „след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид".

Министърът обясни и защо е пожелал на доскорошния си подчинен успех в бъдещата политическа кариера. Той изтъкна, че като адвокат може да направи връзка между фактите, които сочат точно към такова развитие. Според Демерджиев оставката не е подадена още при встъпването му в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира".

Въпреки всичко вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента, „независимо от начина, по който приключиха нещата".

Вътрешният министър коментира и случая с екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев. Той предположи, че банкерът си е тръгнал от България, защото е бил запознат с традицията в родното правораздаване в подобни ситуации да се намират изкупителни жертви и да се хвърля цялата вина върху тях.

По отношение на скандала с незаконното строителство край Варна, Демерджиев разкритикува действията на институциите през годините. Според него тези институции най-малкото не са противодействали на това нещо, а за част от тях има данни да са и съучаствали, като са си затваряли очите.

По случая с прокурорския син Васил Михайлов министърът потвърди категорично, че бащата на арестувания му е помагал. „Не е редно да бъдеш действащ прокурор и да обясняваш действията си с качеството си на баща", заяви Демерджиев и призова магистратите да спазват етичния си кодекс.

Относно разбития мащабен канал за трафик на наркотици с хеликоптер, силовият министър призна, че летателната машина е действала с години като пощенски гълъб, само че не е в добрия смисъл на думата.

Във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе" Демерджиев призна, че държавата отдавна е абдикирала и в лицето на определено управление е толерирала такъв кръг хора. Той обясни, че е забранил на подчинените си да използват репликата, че извършителите са познати на полицията, защото това трябва да води до съответни действия срещу тях.

Министърът успокои, че няма да има автоматични съкращения в силовите ведомства. „Няма да има автоматични съкращения, защото обществото очаква от нас сигурност, ред, спокойствие. Там, където има излишна администрация, там, където има дублиране на функции, там, където има пенсионери, които запушват местата за млади хора, ще се пристъпи към съкращаване", увери той.