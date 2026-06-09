"Прогресивна България" сменят и шефа на НЗОК

От "Прогресивна България" са внесли проекторешения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски и заместника му Момчил Мавров. Това показва справка на сайта на Народното събрание. Подобни проекторешения внесоха и от "Демократична България" и ДПС.

В мотивите си депутатите на Румен Радев пишат, че управителят на НЗОК системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове, по отношение на контролната дейност. Според тях това води пряко до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система - болничната и извънболничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни и пр.

Според ПБ това се вижда и в публикуваните отчети от НЗОК, като към 31 март т.г. разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната са в размер на 393 841 хил. евро. Спрямо 31 май 2025 г. се отчита ръст от 84 490,5 хил. евро или с 273%, пишат те в мотивите.

Бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности, съгласно Националния рамков договор, имат неразплатени средства за дейности, лекарства и медицински изделия, пишат народните представители в проекта на решение.

Според тях невъзможността на ръководството на Касата да управлява разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до "строго рестриктивни законодателни мерки" от август 2025 г. за лимитиране на стойностите, съгласно чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК.

Въвеждането на "месечни лимити" за дейността на лечебните заведения, които осъществяват болнична медицинска помощ поставя в риск функционирането на здравната система изобщо, заявяват още от "Прогресивна България".

"Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване", съобщи Ивайло Мирчев от "Демократична България" в кулоарите на парламента на 5 юни.

В същия ден и от ДПС поискаха освобождаване на цялото ръководство на здравната каса. Това бе съобщено в кулоарите на парламента от зам.-шефа на групата Хамид Хамид.

Вчера от ДБ внесоха проекторешение, според което шефа на ДАНС трябва да предостави цялата информация за дейността на Момчил Мавров като подуправител на НЗОК, съобщиха от пресцентъра на формацията.