Осъден иска 7000 лв. от затвора в Пловдив, извадили му 2 зъба и умирал от болки

Подул се и го боляла главата, едва се хранел

Излежаващ присъда в Пловдивския затвор заведе дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и поиска обезщетение от 7000 лв. за претърпените страдани от изваждането на два негови зъба. Интервенцията била извършена на 20 май м. г. и в следващите няколко часа лицето му започнало да се подува и да изтръпва, усещал пулсиране, появила се неприятна миризма от устата и непрекъснато главоболие. Гадело му се и повръщал, едва се хранел и в следващия месец споделял на майка си, че умира от болки.

В хода на делото пред Административния съд в Пловдив бил изслушан зъболекарят на затвора, който обяснил, че на пациента са правени промивки и шевове, но раната зараствала трудно, защото болният имал диабет и пушел по 2-3 кутии цигари. Разпитан е и съкилийник на затворника с извадените зъби, който заявил, че на страдащия не е обръщано нужното внимание, но съдът не приема показанията му за достоверни, защото не е човек с медицинско образование.

Така искът е отхвърлен с решение, което не подлежи на обжалване.