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Полицията в Сливен откри денонощна линия за сигнали за изборите в Чинтулово

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

В Областната дирекция на МВР в Сливен е създадена денонощна телефонна линия за подаване на сигнали, свързани с предстоящите частични местни избори за кмет в село Чинтулово, които ще се проведат на 14 юни 2026 г., съобщиха от полицията.

До 14 юни включително гражданите могат да подават сигнали на телефон 044/644 645 и на електронен адрес [email protected]. На разположение остава и телефон 044/644 333, както и Единният европейски номер за спешни повиквания 112.

От ОД на МВР уточняват, че предприетите мерки са част от организацията за гарантиране на обществения ред и за противодействие на престъпления срещу политическите права на гражданите по време на изборния процес.

Заявка за организация и осигуряване на честни избори направи и областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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