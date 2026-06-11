Украински или руски е незаконният град?

Съдружници на Невзоров в Баба Алино са косвено свързани с Москва. През 2020 г. той се пробва за кмет на община Таирово от партия на проруски политик

Никой не знае нищо за личния му живот - няма информация за жена, деца или хобита

Кой стои зад КУБ корпорация на украинеца Олег Невзоров, построила комплекс от 104 незаконни сгради в местността Баба Алино край Варна? Украинска или руска е аферата с огромен комплекс без строително разрешение?

Информацията за собственика на компанията извън вече оповестените по случая данни е оскъдна. Знае се, че е роден и израснал в Одеса. Самият той пише, че е завършил три висши образования. Във визитката си е посочил два вуза - Одеския национален икономически университет и Одеския национален университет "Иля Мечников".

Профилите му в социалните мрежи са създадени изцяло с цел корпоративен пиар, управление на репутацията и публична защита срещу обвиненията в България. В тях Невзоров коментира единствено професионални теми, текстове за устойчиво градско развитие, управление на риска и официални позиции на компанията си. Не споделя никакви лични моменти. При това всичко е на английски, а не на украински. А преди да дойде в България, е писал постове на руски.

В нито един украински сайт не се споменава и дума дали има съпруга, деца или хобита. Не се говори за негови собствени имоти освен жилищата, които строи компанията му, и апартамент в Одеса от 140 квадрата. Любопитното е, че в американските и международните масиви от данни името на Олег Невзоров не се свързва със санкционни списъци или глобални разследвания. Олег Невзоров се премества в България през 2022 г. - след като Русия нахлу в Украйна.

Единственото от личния му живот, което е ясно, е баща му Владимир Невзоров, който е бил разследван в Украйна за подправяне на финансови и служебни документи за банкови кредити.

Синът му Олег освен в бизнеса се пробва и в политиката. През 2020 г. участва в първичните избори на партията на Володимир Зеленски "Слуги на народа", когато се подготвят за вота за кметове и общински съветници. Дори започва кампанията си за кмет на община Таирово край Одеса, но неясно защо и как след това името му се появява в друга формация - "Победа за Палчевски".

Каква е връзката с Москва?

Лидерът Андрий Палчевски според украинския сайт parlament.ua демонстрира открито лоялност към Кремъл, поради което се смята, че проектът е под влиянието на Москва. Биографията на председателя е красноречива. Той е завършил Военния институт на Министерството на отбраната по време на Съветския съюз. Бил е кандидат за депутат в руската държавна Дума през 1995 г. В Русия е въртял бизнес, но през 2009 г. се премества в Украйна и става украински гражданин.

От 31 март до 14 юли 2010 г., когато на власт е проруският президент Виктор Янукович, Палчевски е заместник-министър по въпросите на семейството, младежта и спорта. В ресора му са държавните предприятия. Бил е и кандидат за кмет на Киев срещу Виталий Кличко.

Местните медии твърдят, че внезапната му оставка като заместник-министър е свързана с руското му гражданство. Той отрича да има такова, но около него се забелязва друга руска връзка - всичките му деца са родени в Русия, при това дори когато с втората си съпруга вече са се преместили в Киев. Брат му Тимофей живее в Руската федерация и двамата с жена му публикуват проруски постове в социалните мрежи. Племенникът му Максим дори бил член на "Единна Русия".

Какви други косвени признаци сочат към Москва?

Освен издирвания Невзоров съосновател на КУБ корпорация е и Михайло Партикевич, сочен за финансов "мозък" на компанията. Той е бивш банкер, газов бизнесмен и главен изпълнителен директор на "Ривиера Дивелопмънт Груп". Свързват го с Русия заради дългогодишното му бизнес партньорство с покойния Игор Учител, депутат от Партията на регионите на проруския бивш президент Виктор Янукович и собственик на "Одесагаз". Компанията притежава и поддържа тръбите, както и доставя част от количествата в града.

В същата сфера работи и друг определян като близък до Невзоров влиятелен бизнесмен, обвиняван в проруски позиции - Дмитро Фирташ. "Смятат го за един от най-известните украински олигарси, свързани с Кремъл, с "Газпром", с Янукович", казва Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Любопитното е, че Фирташ не е бил санкциониран след инвазията в Украйна, но няколко от неговите компании са. Още през 2014 г. разследване на Ройтерс разкрива, че благодарение на намесата на руския президент Владимир Путин бизнесменът е купил 20 млрд. кубически метра газ на ниска цена и е получил 11 млрд. долара заеми от "Газпромбанк".

Има и други нишки, които сочат за връзки между Олег Невзоров и Москва. Той е учредител и на фондацията в помощ на украинските бежанци "Ми разом" ("Ние заедно"). Смята се, че финансира още една подобна организация - регистрираната във Варна "Обединени жени". Нейна шефка е Анастасия Петренко, която е била лична сътрудничка на издирваната от Украйна за проруска дейност бивша министърка Наталия Королевская.

Също така украинските медии пишат, че Олег Невзоров е бил покровителстван от Борис Кауфман и Аднан Киван. Първият придоби по времето на проруския президент Янукович 75% от международното летище в Одеса. Милиардерът бе задържан с партньора си Александър Грановски по подозрение за създаване на престъпна организация и корупционни практики в Одеса.

Купил е освен това от подложения на санкции руснак Игор Кесаев "Тедис" – най-голямата дистрибуторска компания на цигари в Украйна.

Офисите на КАДОРР груп на втория евентуален покровител на Невзоров - Аднан Киван, пък бяха претърсени по подозрение за финансиране на бойците от проруските Донецка и Луганска народни републики. Резултат от разследването няма.

Така косвените връзки между Русия и Олег Невзоров стават немалко. Но има още един интересен детайл - в много градове в Русия, включително и в Санкт Петербург, са регистрирани най-различни компании с името КУБ. Не е ясно дали са свързани с групата на строителя в Баба Алино, доказателства няма.

Но в България странното е, че само две седмици след издаването на заповед да напусне страната тя е била анулирана. Това не се случва с друг чужденец, чието ограничение да пребивава у нас е било с пореден номер след Невзоров. Грузинецът Джони Читадзе не е негов съдружник, но също е имал бизнес във Варна. Той е експулсиран още преди година. Фактът, че двамата са били предложени за изгонване един след друг, говори за свързаност между тях.

Нещо повече - в дневния ред на подкомисията за контрол над спецслужбите в Народното събрание миналата година е имало точка да се изслуша председателят на ДАНС защо двамата се смятат за заплаха за националната сигурност. Такова заседание обаче така и не е проведено.

В България го обвиняват, че е заплаха за националната сигурност и че е построил незаконно 104 сгради в Баба Алино. В родната му Украйна - в криене на данъци заедно със съдружника му Михайло Партикевич. Сумата е 23,6 милиона гривни (около 460 хил. евро). Разследването се отнася до строителството на жилищни комплекси в Одеса и околностите.

Невзоров отрича всички обвинения - и в Одеса, и във Варна, като определя първите като опит за превземане на бизнеса му, а вторите - като политически и институционален натиск с неверни и манипулативни твърдения.

Истината е обаче, че има две много знакови съвпадения в бизнес историята му. Той регистрира компанията майка ООО "К.У.Б. 2020" точно преди участието си на местните избори от партията на обвинявания в проруски позиции Палчевски. Датата е 28 август 2020 г., а вотът е на 25 октомври.

Втората особеност е, че пристига да живее във Варна, която нарича свой втори дом, през 2022 г., след инвазията на Русия в Украйна. И се хвали, че и след пълномащабната война компаниите му продължават да строят жилища в родния му град.

В крайна сметка всичките му действия в България би трябвало да бъдат проверени, за да се установи каква е била целта да построи незаконния град в местността Баба Алино и защо се укрива.

Близък на Радев написал доклада за експулсирането на украинеца

Предложението за забрана за пребиваване в България на Олег Невзоров като заплаха за националната сигурност преди година е направено от бившия варненски директор на Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС) Кирил Димов. Той се смята за приближен до кръга около премиера Румен Радев, тогава президент на страната. Миналата година Димов бе сменен като регионален шеф на варненския клон на агенцията.

Източниците посочват, че това е бил и кандидатът на държавния глава за шеф на ДАНС през 2021 г., но варненецът отказал по лични причини. Така служебното правителство на Стефан Янев предлага Пламен Тончев да оглави агенцията и ген. Радев издава указ за назначаването му.

Какво обаче е открил Димов за КУБ корпорация, може би все още не е напълно ясно. Как завладява територии в местността Баба Алино, без никой да й попречи - не само властите, но и влиятелният бизнес във Варна? Не е учудващо, тъй като посредник между него и украинската групировка е бил Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, срещу когото има разследване за купуване на гласове, казва доскорошният заместник-кмет Павел Попов. Във Варна казват, че без негово участие не се случва почти нищо в града.