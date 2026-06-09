Денков пита Радев каква е позицията на правителството за помощта за Украйна

Бившият премиер припомня, че външният министър Велислава Петрова призова за ефективна военна подкрепа за Украйна само преди 2 дни, а военният министър Димитър Стоянов заяви, че помощта спира

Шефът на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков праща парламентарен въпрос към премиера Румен Радев. Искането му е да бъде изяснена каква точно е позицията на кабинета за военната помощ за Украйна, след като по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че помощта ще бъде спряна.

Освен това Денков пита премиера "Трябва ли, ако България бъде нападната от агресор, да се предадем веднага, за да има "справедлив и устойчив мир?".

"Преди два дни външният министър Велислава Петрова призова за ефективна военна подкрепа за Украйна, съчетана с икономически санкции срещу Русия и дипломация. Това стана в интервю за френска медия, което беше широко цитирано и у нас", пише Денков в профила си във фейсбук. И припомня обявеното по-рано днес от министър Стоянов, като допълва, че "новината веднага е цитирана от международни медии".

"Ако това е някаква стратегия да се угоди на всички, не работи. Ако министрите в правителство не си говорят, е още по-зле", категоричен е бившият премиер от ПП.

Димитър Стоянов даде пресконференция, на която представи своите приоритети и екипа си. С нея той отчете 1 месец на поста в правителството на Румен Радев.

"Украйна има нужда от хора, а не от въоръжение. И България няма да предоставя повече въоръжение на Украйна", заяви министър Стоянов. Той обясни, че е време Украйна и Русия да седнат на масата на преговорите и да постигнат справедлив и за двете страни мир.

Реакции имаше от съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и от ГЕРБ.

Мирчев определи спирането на помощта за Украйна като "стратегическа грешка". От партията на Бойко Борисов са категорични, че "министър не може с публично изявление да променя или обезсилва решение на парламента. Ако има политическо намерение тази политика да бъде променена, редът е ясен – предложение в Народното събрание, открит дебат и поемане на политическа отговорност".