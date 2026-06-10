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Президентът Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-о издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено от България през 1996 година.

Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния.

Президентът Илияна Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички, съобщава БНТ. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния.

В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова.

Илияна Йотова

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