Димитър Илиев: Правосъдието дава лош пример на креатури като тези, убили 4-ма в София

Правосъдието дава лош пример на такива креатури като тези, които убиха четирима души в петък на ул. "Челопешко шосе" в София. Това каза пред Би Ти Ви бившият спортен министър Димитър Илиев.

Образованието винаги е в плюс и за случая от петък вечер подобен път изяви на пътя се правят от хора, които са малцинство. Отзвукът в обществото винаги е много силен заради много жертви. Обикновено катастрофите са станали след груби нарушения, посочи Илиев. И обясни, че от съдебната система те виждали, че ги пускат лесно дори след престъпления.

Нито аз, нито вие ще се чувстваме защитени, ако някой наш близък загине в катастрофа. В случая говорим за криминално деяние, а не за пътен инцидент. Пътните инциденти са друго нещо. Ние сме правили експеримент с 200 км/ч и не можахме да преобърнем автобус, но на хора от криминалния контингент трудно се въздейства, обясни Илиев. Той даде примера с автобуса, тъй като при удара колата на Васил Филипов се заби в рейс от градския транспорт и го преобърна.

Често това са хора с дефицити, които се опитват да компенсират с такива прояви. Скоростта не е просто една цифричка на километража. При удар с 50 км/ч без колан загиваш, при над 70 км/ч с колан имаш малък шанс, а при 90 нямаш шанс. Хората при наши обучения казват, че на извънградско, въпреки ограничението от 90 км/ч, че карат със 120 км/ч, посочи Илиев. Нарече терористи хората, които си спретват гонки, особено тези с мотори.

Няма как да сложим полицай до всеки един шофьор. Трябва да се опитаме да променим съзнанието на човека. Ако попиташ 100 човека дали иамт добро самосъзнание 95% ще кажат, че са бетон. Истинската цифра обаче е 15%. Илиев посочи, че някои казвали, че на 2 бири карат по-добре или че до Германия могат без почивка. Други си позволявали да си гледат телефона и мислели, че това не е страшно.

Ролята на държавата била да сложи в релси подобни шофьори. Посочи, че съвест е да имаш морален компас в себе си и да прецениш какво можеш да направиш и причиниш. Според него лошите шофьори можели лесно да бъдат вкарани в релси с мерки от държавата.

Илиев се спря на това, че коланите са уреда, който е спасил най-много човешки животи. Трябвало хората да знаят как влияе скоростта. Той посочи, че лиспата на маркировка обърква шофьорите, а лиспата на сцепление е голям проблем. Имало участъци, при които след дъжд дори при 40 км/ч не може да се направи завой.

Може да сте най-редовни, но ако КАТ реши, че няма да ви даде книжка, няма да ви я даде по отношение на изискването за завършен минимум 10 клас, коментира пък Красимир Георгиев, инструктор по повод това, че Васил Филипов и Траян Филипов, обвинени за катастрофата, имат книжки от Чехия, а не от България. Аз очаквам да искат минимум 2 магистратури. Това принуждава хората да изкарват книжки в по-нормални държави, посочи Георгиев. Според него теорията не може да се уреди, но за кормуването било възможно. Инструктури искали да се въведе и там и дори било прието, но ДАИ не го прилагало. "Може да сложат безброй камери, но зависи какво снимат", каза инструктурът. При теорията нямало как да стане измама. Според него обаче книжка се взема след курмуване. Сега се купувала с назубряне на теорията. Опреснителните курсове се практикували навремето, за да може шофьорите да се запознават с промените.