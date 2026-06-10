Близки на шофьорите на колите от катастрофата на "Челопешко шосе" заплашвали пострадали от автобуса

Върху част от пострадалите пътници от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" се оказва огромен натиск - както в социалните мрежи, така и в домовете им, за да не упражняват и търсят правата си. Става въпрос за всякаква форма на натиск - вербална, невербална. Крайната цел е да не си търсят правата, а заплахите идват от приближени до водачите на двата автомобила.

Това разказа адвокат Борис Акалиев, който е представител на част от пострадалите пътници пред Нова тв. При тежката катастрофа миналия петък кола се заби в автобус на градския транспорт и загинаха 4 души.

Стигат до пострадалите чрез ТикТок, социални мрежи, телефонни разговори, включително и на място са ходили. Чрез техни близки, защото още са в болница. За съжаление, в момента те наистина много сериозно се притесняват, затова да не изнасяме самоличността им в публичното пространство, допълни адвокатът.

До момента четирима души са ни сигнализирали за такъв тип натиск, включително с ходене до домовете на част от тях, каза Акалиев.

Той разказа, че заплахите са отправяни от роднини и близки на нарушителите. Убеждават ги, че няма смисъл, че нищо особено не се е случило, допълни Акалиев. Предприели са всички законови действия. Това утежнявало обстоятелствата и финалната присъда.

Все още има пострадали от жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", които са в много тежко състояние. Предстоят им множество операции и тежък период на възстановяване. Най-тежките травми са множество счупвания по цялото тяло, разказа адвокатът.

Към настоящия момент има данни, че са се състезавали водачите на леките автомобили, но не можем да бъде категорични, допълни и адвокат Петър Дамянов. Кантората им е направила необходимите искания, поискали са надзор и от Върховната прокуратура, за да са сигурни, че разследването ще е пълноценно. Предвид високата скорост на водачите на двете коли най-логично ще бъде, че са се състезавали, но не можем категорично да кажем, защото е ранен етапа, води се разследване. Но това по никакъв начин няма да намали тяхната вина.

Ще настояваме компетентните органи да установят дали имуществото на двамата водачи е законно придобито, допълни адвокат Дамянов.

До нас стигна информация, че автомобилите, които са управлявали, не са тяхна собственост, а на други лица са талоните, разказа пък Акалиев.

Според него присъдата на нарушителите трябва да е доживотен затвор.