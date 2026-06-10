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Трима души загинаха на пътя за последните 24 часа

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

През последното денонощие в страната са станали 22 катастрофи, при които са загинали трима и са ранени 23 души, съобщава МВР на сайта си.

В София леките пътнотранспортни произшествия са 28, а тежките са две. Няма загинали, двама са ранени.

От началото на месеца са станали 209 катастрофи, при които са загинали 12 души, а 275 са ранени, информира МВР.

Според информацията при сравнение с реалните данни за загиналите (157) през същия период на 2025 г. се отчитат 26 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

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