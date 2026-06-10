Димитър Стоянов: Не спираме продажбите на оръжие за Украйна, а предоставянето на въоръжение

Още от предизборната кампания казахме, че "Прогресивна България" ще спре помощта на Украйна. Спираме предоставяне на въоръжение. Българската индустрия работи, каквото е произведено може да се купува на пазара, така че не спираме продажбата. Това каза пред Би Ти Ви военният министър Димитър Стоянов.

Запитан за решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има 2 изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто било България да има възможност да я даде. Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени.

Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано. Трябва да има съотношение на силите 3 към 1, но Украйна го няма. Няма и техническо превъзходство, посочи министърът на отбраната. Обясни, че България има достатъчно оръжия да покрие нуждите на страната ни.