Диана Дамянова: Правителството сменя кадри 7 пъти по-бавно от служебното, което го направи за 3 дни

Темпът, с който правителството сменя кадрите е около 7 пъти по-бавен от темпа, с който го направи служебното правителство, макар че нямаше мандат, то го направи за 3 дни.

Така пиар експертът Диана Дамянова коментира пред Нова тв рокадите, които кабинетът на Румен Радев прави във властта и държавните институции.

Това правителство се намира в състояние, в което прави някакви палеативни мерки за спиране на инфлацията с някакви договорености, с вериги. Което само по себе си представлява пропаганден ход, нищо друго, защото не можем да разчитаме на бизнеса да отдели от своя залък, а и да го направи, ще е временно. И в същото време правят това, което вдига инфлацията - външните заеми, които взимат, се изливат директно в инфлацията, коментира Дамянова. Нямат друг ход, само че това трябва да тече паралелно с някакво понижаване на разходите, а това не го виждам. Парламентът, след като си увеличи заплатите, сега бил склонен да ги замрази, да останат 10 хил. евро средно месечно, да не станат повече. Но планът - като взимаме пари, които ще излеем в потребление, как ще намалим това потребление като намалим приходите на населението, особено на тази част от него, за което това не е жизнено необходимо, това не го виждам, коментира още Дамянова.

Те се мъчат да спрат някои основни течове, но без да спрат водата за целия блок. Нещо, което направи навремето Симеон Дянков с постната пица и блокирането на проекти. Те правят малки стъпки, но без да предприемат драстично съкращаване на социални плащания, замразяване на пенсии. Това, което се прави де факто - те ще се опитат да намалят дефицита с идеята в следващия бюджет да вкарат нещата в рамки, коментира социологът Кольо Колев.

Експертите коментираха и думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов от вторник, че се спира с военната помощ за Украйна.

По-благосклонна към Кремъл позиция, но без директна конфронтация с Брюксел - без съмнение това се случва, това е позицията, която Радев следва от началото на войната. В общи линии се случва това, което се очакваше да си случи - без рязка конфронтация с ЕС, но дистанциране от проястребската позиция на някои европейски лидери, каза Кольо Колев.

Тази позиция безспорно е продължение на позиция на Радев, но по-важното е, че никой не е заявил, че спираме да правим оръжия, коментира Диана Дамянова. Така че военната ни помощ не е голяма и в този смисъл военният министър не отменя даването на помощ, защото към момента не даваме такава. Това е за вътрешна употреба. В същото време "Арсенал" е затрупан с поръчки. Но тук се следва политиката - седнете на масата на мирни преговори, обясни тя.

На нас ще гледат с едно наум, защото сме държава пред фалит като Гърция. В този смисъл - ние не влизаме в етап на конфронтация, ние не сме Орбан. А някакви хора, които развиват своя скептицизъм по отношение на Украйна, но това беше заявена отдавна позиция и едва ли е изненада, коментира Дамянова.

Мнозинството е излъчило този военен министър, който говори от името на мнозинството. Очевидно не е негово лично мнение, а е съгласувано и с партията, и с кабинета. Формалната логика е решението да е на парламента, но решението в крайна сметка зависи от управляващата партия, чиито говорител в случая е министърът, коментира Кольо Колев. Това е продължение на политиката, която президентът следва от години. В крайна сметка хората за това го избраха.

Димитър Стоянов винаги е бил подгласник на позицията на Румен Радев и през двата му мандата като президент, коментира журналистът Емилия Милчева. Ако не искаме да помагаме на Украйна, тогава да се откажем от инструмента SAVE, да не правим двата завода за барут, защото те са за Украйна, допълни тя.