Заместник-министърът на образованието представя резултатите от матурите

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева ще представи днес информация за резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-и клас от сесията през май-юни. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Пресконференцията ще се състои днес, 10 юни, от 14:00 ч., в Ротондата на петия етаж в Министерството на образованието и науката.

Резултатите от зрелостните изпити продължават да се нанасят в електронната система на министерството, като ще бъдат видими за зрелостниците в края на 10 юни.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя в 783 училища в страната. „Пътят към себе си" по „Песента на колелетата" на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната, 41-ва задача от матурата по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес". Тестът включваше 41 задачи, като последната беше за написване на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе.

На 22 май в 1434 училища в страната се състоя вторият задължителен държавен зрелостен изпит профилиращ предмет. За този изпит заявления за явяване бяха подали около 24 000 зрелостници. Те писаха тогава по вариант 2. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, обясни тогава Евгения Костадинова - директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН. Запазваше се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет бяха над 13 000. Следваха география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование - 1722, математика - 1523, предприемачество - 1373, и философия - 1186. Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет бяха подадени за физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, и химия и опазване на околната среда - 165.

Също на 22 май се състоя и задължителният държавен изпит по професионална квалификация в 617 училища в страната. На него учениците писаха по тема номер 6.

От МОН съобщиха тогава, че в рамките на майската сесия трябва да се организират 88 отделни държавни зрелостни изпита.

Максималният брой точки от изпитите е 100.