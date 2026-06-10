Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка (Обновена)

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Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Петко Стефановски си е подал оставката, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост, заявява Стефановски, цитиран в прессъобщението.

Той допълва, че с екипа му са свършили много работа - дигитализация и електронизация на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани, казва още Стефановски.

На 9 юни, вторник, проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента.

Впоследствие от "Демократична България" (ДБ) поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според ДБ "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване".

Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

При акция на икономическата полиция в Пловдив бе разкрита схема за източване на средства от НЗОК чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, съобщи в началото на месеца министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание.