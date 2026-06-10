Водата в две старозагорските села не е годна за пиене

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Водата, подавана за питейно-битови нужди в старозагорските села Плоска могила и Хан Аспарухово, временно не е годна за пиене и готвене заради установени отклонения в микробиологичните показатели, съобщиха от Областна администрация, като се подоваха на данни от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора.

Информацията е изпратена с писма от 9 юни, вторник, до кметовете на двете населени места. Копия от документите са предоставени и на областния управител на Стара Загора, както и на кмета на общината.

Отклоненията са установени при мониторинг на РЗИ - Стара Загора след вземане на проби от водата от пунктове по утвърдената програма за контрол, включително от кранове на потребители.

От здравната инспекция са издали предписания на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора за предприемане на незабавни мерки за подобряване качеството на подаваната вода съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

До отстраняване на установените несъответствия РЗИ препоръчва водата в селата Плоска могила и Хан Аспарухово да не се използва за пиене и приготвяне на храна.

От инспекцията посочват, че ще извършат контролен мониторинг на водата, като за резултатите ще бъде уведомена областната администрация.