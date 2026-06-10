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Градушка унищожи голяма част от реколтата в две пловдивски села

24 часа Пловдив онлайн

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Градушка съсипа голяма част от реколтата в селата Йоаким Груево и Брестовица Кадър: БНТ

От началото на седмицата до момента са подадени документи за над 150 декара унищожени площи

Градушка съсипа лозята и реколтата от праскови в пловдивските селата Йоаким Груево и Брестовица. От началото на седмицата до момента са подадени документи за над 150 декара унищожени площи. Очаква се и искове за щети да подадат и пчелари и животновъди.

"Няма да има реколта тази година в Йоаким Груево. В това съм абсолютно убеден", каза пред БНТ кметът на Йоаким Груево Наум Нихтянов.

По думите му в селото няма площадка за борба с градушките, а районът се защитава от тези в Брестовица, Стамболийски и Перущица. "Аз съм кмет дълги години, повече може би от 10, не сме имали такъв голям погром досега", допълни той. И разказа, че в неделя в късния следобед е започнала градушката, която била много интензивна и примесена със силен вятър.

"Отглеждаме предимно зеленчуци и плодове. Имаме картофи, тикви, пъпеши, дини, ябълки, череши. На 100% всичко е унищожено. Едва ли има някакъв начин нещо да се върне, да се спаси", разказа земеделецът Димитър Лазаров. 

За някои от пострадалите щетите възлизат на хиляди евро, като се очаква минаването на комисии.

Градушка съсипа голяма част от реколтата в селата Йоаким Груево и Брестовица Кадър: БНТ

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