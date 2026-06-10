Разследват палеж на къща в свищовско село

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Палеж на къща в с. Българско Сливово разследват служители на полицията в Свищов. Сигнал за случая е получен вчера около 3 ч. след полунощ на 9 юни, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

По данни на тъжителя е била запалена дървена ламперия на навес в жилищен имот и са счупени прозорците на лек автомобил, паркиран пред жилището. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че е обгоряла част от ламперията, повредено е външно тяло на климатик, стъклопакет на къщата и лек автомобил.

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.