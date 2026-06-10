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Задържаха шофьор с 1.26 промила и спътника му - с дрога в Елена

Дима Максимова

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 Вчера в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 37-годишен от Варна и 44-годишен пътник. В колата са намерени три пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло около 1,8 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на метаамфетамин, съобщиха от полицията. Пътникът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Водачът бил изпробван за употреба на алкохол и апаратът отчел 1,26 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Същия следобед в хода на същата операция в с. Яковци е извършена проверка на 49-годишна жена от София. Иззета е свивка, съдържаща растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Веществото е с тегло около 1,3 грама. Започнато е бързо производство.

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