Задържаха шофьор с 1.26 промила и спътника му - с дрога в Елена

Вчера в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 37-годишен от Варна и 44-годишен пътник. В колата са намерени три пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло около 1,8 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на метаамфетамин, съобщиха от полицията. Пътникът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Водачът бил изпробван за употреба на алкохол и апаратът отчел 1,26 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Същия следобед в хода на същата операция в с. Яковци е извършена проверка на 49-годишна жена от София. Иззета е свивка, съдържаща растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Веществото е с тегло около 1,3 грама. Започнато е бързо производство.