ДБ: НЗОК е кранче, от което изтичат здравните ни вноски

С три декларации започна днешният парламентарен ден. Първо от "Прогресивна България" почетоха деня на тракийците, а след това "Демократична България" атакуваха управляващите за бюджета и най-вече за ръководството на НЗОК. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов бе допълнително амбициран след като малко по-рано искането им за изслушване на управителя и заместниците му в НС не мина - защото първо трябва да има комисия.

"Мнозинството е на ход не само за да бъде гласувана поисканата оставка на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Момчил Мавров, но и за да не се презареди статуквото в здравеопазването, заяви в декларация от името на парламентарната група на ДБ той. По-рано днес шефът на НЗОК Петко Стефановски обяви, че подава оставка.

Божанов обаче настоя, че днес една от централните теми днес е бюджетният дефицит, но не може да се говори за дефицит, докато "си затваряме очите за течовете и не сме спрели кранчетата, през които изтичат здравните вноски". НЗОК била точно такова кранче - разполага с ресурс от 5 млрд. евро, но пациентите продължават да плащат два пъти - веднъж за здравните си вноски и втори път директно от джоба си. "Разходите от джоба на пациентите у нас са 36% от всички здравни разходи, което е най-високият дял в ЕС", настоя депутатът.

"Само около 23% от разходите за лекарства се покриват с публичните средства, а домакинствата плащат директно около 77% от разходите за лекарства. Това показва, че проблемът не е само в недостига на пари. Проблемът е и в модела. Как се определят цените, кой допуска даден продукт да се плаща от НЗОК, кой контролира, затова въпросът не е само колко пари даваме за здравеопазване, а кой контролира тези пари", заяви в декларацията си Божанов.

От "Възраждане" също се възмутиха от управляващите на тема бюджет, но те акцентираха на разходите за образование и новините, че властта е взела неизразходвани средства от системата. Който е посегнал на българските училища, добро не е видял, предупреди Ангел Янчев и призова синдикатите да вземат отношение. От партията очакват министърът на финансите да даде публично разяснение колко евро се очаква да приберат от училищата и за какво се плаща.

В парламента има и нов депутат - Галя Василева положи клетва като народен представител от ГЕРБ в Бургас на мястото на починалия Любен Дилов. Това е шестото й влизане в парламента от 44-ото НС насам.