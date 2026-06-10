Директорът на "Евровизия": За нас е много вълнуващо, че конкурсът идва в страна, в която досега не е бил

За нас е много вълнуващо, че "Евровизия" идва в страна, в която досега не е била. Това каза директорът на "Евровизия" за EBU Мартин Грийн в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Имаме една година и всички знаем какво трябва да се направи, за да може конкурсът да бъде проведен успешно в България, допълни той.

Мартин Грийн, директор на "Евровизия" за EBU: "За нас е много вълнуващо, че "Евровизия" сега идва в страна, в която досега не е била. Има нещо много изключително, когато се работи в държавата, в града, който за първи път е домакин. Мисля, че ще видим еуфория, каквато рядко се вижда. И наистина много ни харесва обстоятелството, че четири града искат да бъдат домакини. В крайна сметка България ще направи избора и БНТ ще направи избора, както е навсякъде. Но дори и три от градовете да не бъдат домакини, ще има големи събития за обществеността, големи екрани. Защото това е събитие, в което ще участва цяло България."

За Мартин Грийн в основата на успеха е любовта към музиката и към "Евровизия". Грийн изтъкна, че за голяма телевизионна продукция като "Евровизия" сред най-важните условия е телевизионното студио.

"Не забравяйте, че "Евровизия" е преди всичко телевизионно събитие. Има малък брой хора, които ще имат късмета да се задобият с билет, но всичко, което правим, трябва да даде възможност на онези, които гледат предаването по телевизията. При всички телевизионни награди може да се използва това място в продължение на няколко дни. Докато за нас е важно да присъстваме 7 седмици. Всички градове имат прекрасни предложения и знаят, че целият град ще участва в събитието. Ще има допълнителни събития, ще има екрани. Така че в крайна сметка все един ще спечели, но и другите, независимо дали са домакини или не, също ще спечелят." Лятото е посветено на подготовка, на планиране, и това е много важно, защото много дейности ще се извършват зад сцената, допълни Мартин Грийн.

"Лятото е посветено в голяма степен на подготовка, на планиране. И това е много важно, защото ако нещата не се планират добре, останалата част от дейностите няма да се реализират както трябва. Така че през лятото може би ще бъдем доста тихи, защото много дейности ще се извършват, така да се каже, зад сцената. Проектиране, планиране и това съвпада с победата на града, който ще спечели. И към края на лятото, до Коледа, това е периода за разработка, за всичко, което ни дава възможност да подготвим продуцентската дейност и да влезем в новата година с идея как ще изглеждат нещата, да започнем да строим нещата, да подготвяме града домакин. Така че това са три основни етапа. Най-важният етап е това, което ще стане през лятото. Ще изглежда по-спокойно и по-тихо, защото тогава се извършва цялото планиране."

Окончателният бюджет зависи от БНТ и българската държава, но мащабът на събитието е огромен:

"14 000 са кредитирани за "Евровизия" - това са изпълнителите, техните екипи, екипите на организаторите. Така, че трябва да има огромен пресцентър. Имаме 100 000 души, които преминаха през тези събития. Имаме два полуфинала на живо и един финал на живо, но преди това имаме и две репетиции. Така, че мащабът на операцията е огромен. 27 камери в арената и в телевизионните студия. Така, че който и да е градът, който успешно ще бъде домакин, ще разбере, че е отишъл в ада. Но от друга страна има много хора, които имат опит. И тук, в България, се знае, че ви имате прекрасна телевизия, филмова индустрия, продуцентски екипи. Така, че тук трябва да се срещнат талантите от тези, които работят на световно ниво и от тези, които работят в България. Те ще работят рамо до рамо." Дара ще бъде прекрасен посланик на своята родина, категоричен беше Мартин Грийн.

"Най-напред, трябва да поздравим DARA за изключителния успех, с най-голяма преднина спечели от самото начало. Спечели и подкрепа на журито, и подкрепа на обществото, на зрителите. Аз бях на място в арената, когато България спечели. И България трябва много да се гордее с DARA. Това е прекрасна реклама и на "Евровизия", и на музиката. Аз смятам, че DARA показва всичко, което е необходимо, за да успее в "Евровизия". Прекрасна музика, прекрасно представяне, визия, прекрасна личност. Така че всичко това ще ви помогне да бъдете прекрасен домакин."