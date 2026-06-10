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"Промяната": Спирането на оръжията към Украйна ще застраши икономиката ни

Павлета Давидова

[email protected]

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Богдан Богданов КАДЪР: БНТ

От "Продължаваме промяната" продължават с публичното си възмущение срещу министъра на отбраната Димитър Стоянов. "Украйна има нужда от хора, а не от въоръжение. И България няма да предоставя повече въоръжение на Украйна", каза вчера министърът, с което си спечели критиките им.

Трябва да подкрепяме жертвата, а не агресора в конфликта, заяви в парламентарнитр кулоари депутатът Богдан Богданов. И подчерта - България не просто давала подкрепа, а прилагала "механизъм, чрез който успя да модернизира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване и конкретни способности". 

"Ако българският военно-промишлен комплекс бъде подложен на натиск и бъде изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на 70 хил. души, които работят там", каза бившият министър на икономиката. И настоя, че спирането на въоръжението към Украйна би поставило под въпрос капацитета и износа на България и ще повлия негативно както на самия сектор, така и на икономиката ни.

Радослав Рибарски добави, че изказвания като последното на министъра вредят на приходите от боеприпаси и производството на военно-промишления комплекс и изолират България от картата на доставчиците в тези военни конфликти.

"Ние реално продаваме на страни, които искат да предоставят тези боеприпаси на Украйна и този процес не е спирал. Безвъзмездното (подпомагане б.р.) винаги е минавало през решения на НС", каза депутатът. И обвини властта, че е непостоянна в решенията и позициите си.

Богдан Богданов КАДЪР: БНТ

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