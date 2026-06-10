Северният плаж в Слънчев бряг покри критериите за "Син флаг" и през този сезон, казаха за БТА от управата на плажа. Международното отличие удостоверява спазването на високи екологични стандарти, включително чистота на морската вода и пясъчната ивица, безопасност, достъпност и добро управление на плажната територия.

Северният плаж участва в програмата за сертифициране от 2018 година. Тогава плажът влиза сред носителите на отличието в България. То е признание за усилията, които се полагат за поддържането на плажа и го нарежда сред най-добре организираните морски ивици.

Репортер на БТА видя на място, че по цялото протежение на ивицата са поставени чадъри и шезлонги, на плажа има медицински пункт, зоните за къпане са обозначени с шамандури, на ивицата има душове и съблекални.

Основен критерий за присъждането на "Син флаг" е качеството на морската вода. За целта регулярно се извършват изследвания и се вземат проби, посочиха още от управата на плажа. Сред изискванията са също поддържането на чиста среда, осигуряването на безопасност за посетителите и достъп за хора с увреждания.

Според управата на плажа международният сертификат е добре разпознаваем сред чуждестранните туристи и често е фактор при избора на дестинация за почивка. През последните години и все повече български туристи обръщат внимание на отличието като знак за качество и добри условия на плажа, добавиха от фирмата-концесионер.

Ивицата с намира в северната част на курортния комплекс Слънчев бряг, в близост до Свети Влас. Плажната ивица е част от обширния залив на курорта, който се простира на повече от осем километра по Черноморското крайбрежие.