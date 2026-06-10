Ивайло Мирчев заподозря, че темата с Украйна "се пуска" за отвличане на вниманието

ДБ още обмислят как да процедират със жалбата до Конституционния съд за президентското разпределение на квотите в ЦИК

Темата за Украйна се пуска по една единствена причина – да прикрие провала на "Прогресивна България" с цените, бюджетни дефицит и борбата с корупционния модел.

Това подозрение изрази в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след като стана ясно, че властта възнамерява да спре даването на оръжия за Киев.

Депутатът подчерта, че само една малка част от въоръжението и боеприпасите, които България изпраща за Украйна излиза от складовете на армията ни и това е около 2%. "Останалата част, около 98%, излиза от заводите от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души. Никога не е спирал този износ!", настоя той.

Мирчев смята, че ПБ действат по "безотговорен начин". "Европа вече е на 2 скорости и България трябва да е в първата, там, където се взимат решенията и където ще участваме в бъдещата архитектура на сигурност. Ние сме сред страните, които с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа", емоционален бе депутатът.

Спирането на оръжия важало само за "тези 2% от армията, а не тези, които се произвеждат от българската индустрия и са 98%".

"И за едното, и за другото е платено. От складовете на българската армия плаща Европейският механизъм за мир. За това, което се произвежда от българската индустрия се плаща от Украйна. В единият случай България вече е получила 6,5 млд. евро, в другия – стотици милиони. България не е подарявала оръжия на Украйна", настоя Мирчев.

Ден след като ДБ се закани да сезира Конституционния съд за разпределението на квотите за ЦИК, формацията тепърва ще обсъжда дали да прави обща жалба с "Възраждане", или отделна. ДБ имат депутати, а ПП - трябват им поне 11 подписа за сезиране на КС, а единствените, които вчера изразиха несъгласие с подхода на президента Илияна Йотова бяха точно хората на Костадин Костадинов.

"Започнали работа по жалбата. Явно има подкрепа за нея – 48 подписа. Предстои да видим как ще се организираме да я реализираме", лаконичен бе другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.