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Румен Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

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Премиерът Румен Радев

„Правителството слага край на предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война". Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение", заяви премиерът.

„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България", допълни Радев.

По другите теми Румен Радев благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на „Челопешко шосе".

„В МВР има много доблестни служители и искам те да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър над никого няма да има", каза Радев.

Кабинетът продължава и работата по изготвянето на бюджета за 2026 година.

„Въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване", каза Радев.

Кабинетът продължава и прегледа на всички обществени поръчки. Тези, за които преценят, че са нерационални или будят съмнения за корупционен характер, ще бъдат спрени. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта.

Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване поне с 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, припомни премиерът, но поясни, че това не трябва да бъде за сметка на българските производители.
"В края на деня се появиха информации в медиите, че производители на български плодове и зеленчуци са притискани от веригите това намаление да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието да провери тези сигнали. Подходихме  съвсем добронамерено с очакване за разбиране, солидарност и социална отговорност. Такъв ангажимент  поеха  веригите, или поне така прозвуча", каза Радев и допълни, че се надява  да е така. Ако не е, българската държава  има механизми за въздействие, особено след последните промени в законите.

Премиерът Румен Радев

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