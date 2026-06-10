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11-годишно момиче пострада при катастрофа край Добрич

Дияна Райнова

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 Жена блъсна 11-годишно момиче в добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 9 юни, около 16:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Полк. Минково. Установено е, че лек автомобил „БМВ", управляван от 28-годишна жена, поради движение с несъобразена скорост блъска 11-годишно момиче, неправилно пресичащо пътното платно. Детето е с разтежения на мускули и сухожилия на крака, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка СНИМКА: Архив

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