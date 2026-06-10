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Дарители от цялата страна изпращат мебели и вещи от първа необходимост на пострадалите от наводнението в Тича

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Наводненото село Тича Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Продължава кампанията в подкрепа на пострадалите от наводнението в котленското село Тича. Дарители от различни краища на страната започнаха да изпращат мебели, електроуреди, дрехи и други вещи от първа необходимост.

В селото пристигна камион с дарения, сред които спални, кухненски мебели, перални машини, килими и други домакински уреди. Доброволци започнаха раздаването на помощите на най-засегнатите семейства.

„Това са помощи, събрани от хора и дарители от цялата страна. Благодарни сме на всички, които се отзоваха", каза един от организаторите на инициативата пред bTV.

Наводнението остави десетки домове без мебели и покъщнина. Част от хората разказват, че почти всичко в домовете им е унищожено от водата и калта.

„Нямаме почти нищо. Мебелите са съсипани, всичко е в кал", сподели един от пострадалите жители.

Друга жена разказа, че семейството ѝ се нуждае спешно от легло и маса, тъй като в момента няма къде да се храни и почива.

Според организаторите на кампанията най-сериозният проблем в момента не е липсата на дарители, а транспортирането на помощите до селото.

„Много хора от София, Пловдив и други градове искат да дарят мебели, но нямаме достатъчно транспорт, за да ги превозим до Тича", обясни Мария – един от доброволците, които координират помощта.

Тя призова транспортни и спедиторски фирми да се включат в кампанията, за да могат дарените вещи да достигнат до нуждаещите се семейства.

Кметът на община Котел Коста Каранашев увери, че раздаването на даренията ще продължи и през следващите дни.

„Днес няма как да помогнем на всички, но даренията продължават да пристигат. До края на седмицата ще има нови доставки и помощите ще бъдат разпределяни по домовете", заяви той.

От общината са предвидили и финансова подкрепа за пострадалите домакинства. Всяко засегнато семейство ще получи по 500 евро помощ, а със средства, събрани от общински съветници, ще бъдат закупени матраци и други най-необходими вещи.

Местните власти и доброволците благодариха на всички дарители, които вече са помогнали на жителите на Тича.

Най-голяма нужда в момента има от легла, матраци, хладилници, перални машини и транспорт за доставяне на дарените мебели.

„Важно е хората да знаят, че помощта продължава. Все още има семейства, които нямат основни вещи за ежедневието си", казаха организаторите на кампанията.

Наводненото село Тича

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