Прокуратурата обвини таксиджия от Пловдив, склонявал момичета на 14 и 16 г. към проституция

Днес се очаква съдът да реши дали да го остави зад решетките

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 27-годишен таксиметров шофьор в това, че склонявал към проституция две момичета. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Мъжът е задържан за 72 ч., а днес прокуратурата ще поиска от съда да го остави зад решетките, съобщиха от държавното обвинение.

Според прокуратурата на 31 декември м.г. таксиджията склонявал към проституция лице, ненавършило 18 г. - 16-годишно момиче, като деянието е извършено с користна цел. На неустановена дата в началото на юни 2026-а пък набрал лице, ненавършило пълнолетие - момиче на 14 г., с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието му и чрез обещания на облага. "Преди време той се запознал с двете момичета на 16 и на 14 г., като ги убедил и склонил към проституция и развратни действия", пишат от прокуратурата.