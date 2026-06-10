Георг Георгиев: И вицепремиерът Донев преди се е разписвал за боеприпаси

Бившият външен министър не бил информиран за украинската нота за Олег Невзоров

Новината, че България спира оръжията към Украйна, предизвика коментар и от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев, който бе външен министър в кабинета на Росен Желязков. Той атакува правителството както, че застрашава международните позиции на България, така и за разнопосочните сигнали, които подава.

Всичко, което се е случвало като модернизация на Българската армия, постъпления на средства в размер стотици милиарди, е функция на решения, които сме взимали през последните години, заяви той.

"Самият вицепремиер в момента, г-н Донев, е подписал договор за смяната на боеприпаси в размер 300 млн. в едно от служебните правителства, заради това, че ние сме предоставили такива (боеприпаси - б.р) с отпаднала необходимост. Тезата, която се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб не е вярна", настоя Георгиев. И даде пример със средства от Дания - 400 млн. лв.

Ако съберем сумите на всичко, което България е получила дали под формата на отбранителна продукция, или средства - те надхвърлят милиард, заяви бившият външен министър.

Според него това, което правителството прави в момента, рискува да наруши решение на Народното събрание от 2023 г.

Георгиев отбеляза, че има разминаване в тезите на външното министерство, на отбраната и тези на премиера. "Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или потвърждава тезата, която ние имаме - че навън, пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба и популистки се говори друго. Всяко политическо решение има своите реални икономически измерители. Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия", каза бившият външен министър.

"Това, което правим като политически избор, ще рефлектира и върху военно-промишлените ни комплекси", каза Георгиев. Хиляди работни места и милиарди в българската икономика пък били застрашени.

"Ако нарушим международните си отношения, няма да запазим и положителния си тренд на покупки от военните заводи. Всичко това се поставя на карта, защото така бизнесът няма да работи заради разнопосочните сигнали на правителството", предупреди той.

Георгиев получи и въпрос за нотата, която получило МВнР от украинското посолство по казуса с Олег Невзоров по времето, в което е бил външен министър. Информацията за намеса от страна на Киев дойде от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Не съм информиран. Външно министерство е контактна точка на близо 100 международни мисии. Няма как да се знае за всяка една, ако тя не е била докладвана", лаконичен бе той.