От днес ремонтират бул. "Мария Луиза" в София

Дейностите ще рподължат до април 2027 г. и ще струват 8,7 млн. евро, обяви кметът на столицата Васил Терзиев

Днес започва реконструкцията на столичния бул. "Мария Луиза" в отсечката от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". Трасето е с дължина над 1 км. Предстои подмяна на релсов път, контактно-кабелна мрежа, осветление и подобряване на пероните. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който заедно със заместника си по строителството Никола Лютов провери старта на ремонта.

"Това е изключително важен проект, защото тук не са правени ремонти над 40 г. Последният е бил през 1985 г., което води до изключително тежко амортизиране на част от най-новия подвижен състав на електротранспорта. След ремонта ще се подобри значително придвижването с трамвай от северните райони към центъра", обясни Терзиев.

Обектът е разделен на 5 етапа, като срокът за реализация е до април 2027 г. Реконструкцията ще струва 8,7 млн. евро.

"Това е един от важните проекти, които стартират тази година, други такива са бул. "Скобелев" - също подмяна на трамвайното трасе, реализацията на бул. "Копенхаген" - дълго чакан, отново с трамвайно трасе. Фокусът е върху развитието на електротранспорта, затова активно се работи по проекта за ремонт на бул. "Хр. Ботев", както и за бул. "Дж. Баучер". Те вероятно ще се реализират догодина", посочи Терзиев.

"Имаме готовност да работим по 10-15 линейни обекта, които включват реконструкция на трамвайни трасета или тяхното обособяване, за да постигнем по-висока скорост на градския транспорт и по-голяма пътна безопасност", каза Лютов.

От днес до 13 август се променят маршрутите на четири трамвайни линии. Трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов" по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев" и площад „Възраждане", през площад „Възраждане", по бул. „Александър Стамболийски", бул. „Константин Величков", надясно по ул. „Скопие", бул. „Рожен" и по действащия маршрут до ж.к. „Обеля-2", двупосочно. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7 ще се движи от кв. „Манастирски ливади-запад" по действащия маршрут до Централна жп гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза" до ул. „Алабин" и наляво по бул. „Христо Ботев", след което ще продължава по действащия си маршрут до кв. „Манастирски ливади-запад". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 12 ще се движи от площад „Журналист" по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев", наляво по ул. „Струга" и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза", след което ще продължава по маршрута си до площад „Журналист". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 27 ще се движи от кв. „Манастирски ливади-запад" по действащия маршрут до Централна жп гара, наляво по бул. „Христо Ботев" и по действащия маршрут след ул. „Алабин" до кв. „Манастирски ливади-запад". Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между ул. „Опълченска" и бул. „Ген. Н. Столетов": в посока район „Надежда" – с една пътна лента; в посока центъра – с две пътни ленти.