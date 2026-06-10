Полицията откри жената, блъснала 71-годишна пешеходка в Кюстендил

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Служители на полицейския участък в ромския кв. „Изток" в Кюстендил са установили шофьор на автомобил, напуснал местопроизшествие, съобщиха от Областната диркеция на МВР в Кюстендил.

След като е блъснала 71-годишна пешеходка на ул. „София" в квартала, 18-годишната, управлявала автомобила, напуснала мястото. Сигналът за пострадалата пешеходка е бил подаден от медицинския екип, оказал ѝ помощ, казаха още от полицията. Образувано е досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.

Преди ден 40-годишен шофьор е блъсна 81-годишна жена. След произшествието е закарал до здравното заведение, но не съобщил пред полицията за реализирането произшествие.