Витанов прокоби бъдеще като на Корнелия Нинова за "Възраждане", Костадинов го сравни с ранния ГЕРБ

Финансовите дебати и разговорите за бюджет и дълг в пленарната зала бяха прекъснати и от препратки към отминали времена, бивши партийни лидери и други политически разпределения.

Разгорещената реч на зам.-председателя на "Възраждане" Цончо Ганев и нападките му към "Прогресивна България", че теглят заем заради Плана за възстановяване, както и че не знаят какво е ПВУ предизвикаха гнева на шефа на парламентарната група на ПБ Петър Витанов. Който реши да им предрече съдбата на бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова и последвалия й политически проект "Непокорна България".

"Г-н Ганев, търпяхме ви доста дълго време, опитахме се да бъдем толерантни. Напомняте ми на една партийна лидерка, която също се обръщаше към широката общественост и получи 6-7 хил. гласа на последните избори, на вас 6-7 хол. не ви стигнаха, за да изпаднете, следващия път ще ги имате. Тая партийна лидерка, Корнелия Нинова, говори същите неща - кой какви пари взима от училища, от пенсионери и фейк нюз от началото до края. Тръгнали сте по същия път", емоционален бе бившият социалист.

И обяви, че причината ПБ да има 130 депутати са "другата половина от залата". "Причината да теглим заем е другата част от залата. През последните години, когато бодряшки подаквахте от тук, очевидно не сте ги спрели. Да обвинявате новото мнозинство, което има правителство по-малко от месец, е крайно некоректно. Да обвинявате в некомпетентност председателя на НС - още по-некоректно", заяви той.

До тук с търпението и толерантността, имате 2 мин време за дуплика, емоционален бе шефът на най-голямата парламентарна група.

А Цончо Ганев му напомни, че точно "тази госпожа ви направи депутат", визирайки факта, че Витанов попадна в листите на БСП за Европарламента точно по време на лидерството на Нинова. Недейте да хапете ръката, която ви е хранила, защото не ви прави чест, посъветва той Витанов.

Малко по-късно лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък сравни поведението на Витанов и ПБ с това на ранния ГЕРБ - и те се карали на депутатите и им обяснявали какви са паразити, а НС е говорилня. Изречението с говорилнята вече няколко пъти го бил чул от народни представители на новото мнозинство.