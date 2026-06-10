Моторист пострада тежко при катастрофа на кръстовище в София (Снимки)

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Тежка катастрофа с мотор и кола е станала на кръстовището на бул. "Черни връх" и бул. „Джеймс Баучер", видя репортер на "24 часа".

Инцидентът е станал около 10:30 ч., като мотористът е пострадал сериозно.