Моторист пострада тежко при катастрофа на кръстовище в София (Снимки)

Тежка катастрофа с мотор и кола е станала на кръстовището на бул. "Черни връх" и бул. „Джеймс Баучер", видя репортер на "24 часа".
Инцидентът е станал около 10:30 ч., като мотористът е пострадал сериозно.
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Тежка катастрофа с мотор и кола е станала на кръстовището на бул. "Черни връх" и бул. „Джеймс Баучер", видя репортер на "24 часа".
Инцидентът е станал около 10:30 ч., като мотористът е пострадал сериозно.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!