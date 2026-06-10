Костадинов: Помощта за Украйна ще продължи по добрия стар начин, ще се праща, но с посредници

Аз имам дежа вю от една вицепремиерка (говори за Корнелия Нинова, която бе вицепремиер в правителството на Кирил Петков - б.р.), която казваше, че и 1 патрон няма да изпрати за Украйна, а се оказа, че ние сме втория по големина донор за оръжия на Украйна. Формално, не директно на тях, се изпращаха огромни конвои, самолети, които кацаха на летищата в Жежов, малко градче до украинската граница в Полша и в Сигет в северозападна Румъния. Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин - няма да се изпраща директно, а с посредници.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Вчера министърът на отбраната Димитър Стоянов даде пресконференция, на която представи своите приоритети и екипа си. С нея той отчете 1 месец на поста в правителството на Румен Радев.

"Украйна има нужда от хора, а не от въоръжение. И България няма да предоставя повече въоръжение на Украйна", заяви министър Стоянов. Той обясни, че е време Украйна и Русия да седнат на масата на преговорите и да постигнат справедлив и за двете страни мир.

По-рано днес Стоянов заяви, че не спират продажбите на оръжие за Украйна, а предоставянето на въоръжение.

"Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са двама различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече, днес обаче каза, че няма да им даваме от нашите резерви, но ако искат да си купят - нека да си купят. Явно някой му е набил канчето, или както се казва, завил му е гайките, за да може днес вече да каже, че няма да им даваме, но ще им продаваме. Лицемерно е да кажеш как няма да се реши войната на бойното поле, а след това - нямаме нищо против, елате да ви продаваме оръжия", заяви Костадинов.

"За да не допуснем за пореден път да се върне тази лъжа, ще внесем предложение да задължим правителството да се забрани оръжие, изнесено за друга държава, след това да бъде реекспортирано за Украйна", каза още той.

При търговия или дарение на оръжие, фирмата, която го изнася от България има възможността да наложи забрана за реекспорт, обясни лидерът на "Възраждане". Освен това ще поискат и прекратяване на директната военна помощ за Украйна.

Според него това няма да се отрази негативно на българската отбранителна индустрия, защото има и други купувачи.

"Така казваш на собствените си избиратели "Не, ние не даваме на Украйна", след което отиваш при Рюте (шефа на НАТО - б.р.) и му казваш "Е, как бе, ние сме най-големия дарител". И в единия, и в другия случай ти си прав. Това докара Корнелия Нинова до 6 хил. гласа на изборите", заяви Костадинов и допълни, че с предложението си искат да сложат край на "лицемерието в българската политика".