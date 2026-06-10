ВСС пита следователите кой иска да е и. ф. шеф на Националната следствена служба

Прокурорската колегия на ВСС ще попита следователите от Националната следствена служба кой иска да е изпълняващ функциите директор. Писмата със запитването ще изпрати още днес щефът на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) Огнян Дамянов.

Националната следствена служба е без титуляр на поста, след като в края на май Борислав Сарафов подаде оставка като директор, и остана в службата като редови следовател. ВСС откри процедура за избор на нов директор, както изисква законът. Самите кадровици обаче няма да номинират никого. Също така стана ясно, че двамата заместник шефове на следствието не са изпратили съгласие да бъдат временни ръководители на службата. Затова и Комисията по атестирането и конкурсите ще попита всички следователи в НСлС, които не навършват пенсионна възраст в следващите 6 месеца, дали са съгласни временно да оглавят следствието.