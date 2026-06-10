Задържаха мъж, обвинен, че умишлено пребил до смърт друг в ж.к. „Разсадника"

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Софийска градска прокуратура повдигна обвинение срещу мъж за умишлено причинена смърт в условията на опасен рецидив.

Според обвинителния акт на 28.10.2025 г., около 14,00 ч., в гр. София, ж.к. „Разсадника", до кофи за боклук Р.П. нападнал Х.К., като му нанесъл множество удари с юмруци и ритници по главата, шията, гърдите и крайниците, в резултат на което причинил на пострадалия лицева и черепно-мозъчна травми, множество счупвания и кръвоизливи. Свидетели на случващото се подали сигнал на НС „112" и съобщили, че непознат пиян мъж се е надвесил над възрастен мъж и му нанася удари, от които той лежал окървавен и не мърдал. На място пристигнали полицейски екип и лекарска помощ. Извършителят бил задържан, а пострадалият настанен в болнично заведение, където въпреки своевременната медицинска помощ, на 29.10.2025 г. починал вследствие на причинените му травматични увреждания.

По делото са назначени и изготвени множество експертизи, иззети са веществени доказателства, проведени са изследвания, ДНК профилиране, сравнителни анализи и др.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от петнадесет да двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Обвиняемият е осъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража.

Досъдебното производство е образувано на 28.10.2025 г. Разследването е проведено от 03РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.