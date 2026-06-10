Велислава Петрова: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат от МС

Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че всяко следващо решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна, ще бъде взето по установения ред - с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в Народното събрание.

Изказването ѝ идва след като министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за спиране на предоставянето на оръжие за Украйна, съобщава БНР.

"Г-н Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори в случая за военна помощ, идваща от Българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа, каквато има и България, и действа в различни правителства, в посока на това да взема решения, според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ - дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.

В случая нека да оставим в контекста на Министерство на отбраната да говори какви са възможностите на Българската армия и мисля, че именно за това говори министър Стоянов, а от гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление както от хуманитарна гледна точка, както България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности", обясни Петрова.

Външният ни министър председателства среща на министрите на външните работи на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която започна в София.