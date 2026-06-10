Съдът за Баба Алино: Имотите имат статут на горска територия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд – Варна се произнесе по жалбата на "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на Директора на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна за налагане на принудителна административна мярка.

Съдът остави без уважение искането на инвеститора "ВилАпарт Арканум" ООД за спиране на предварителното (незабавно) изпълнение на заповедта, с която дружеството е задължено да премахне изградените ограждения в общо 9 поземлени имота в местността "Баба Алино", к.к. "Чайка".

В мотивите си съдът сочи, че съгласно представените нотариални актове и действащия Горскостопански план, имотите имат статут на горска територия. Законът за горите гарантира абсолютното право на свободен достъп на хора, диви животни и води в тези зони, независимо от формата на собственост. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

С второто си Определение съдът констатира, че жалбата срещу заповедта за принудителна мярка е редовна и насрочи дата за открито съдебно заседание на 30 юни 2026 г. от 10:00 часа.