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Иззеха 387 културни ценности и металотърсач от къща в село Слатина

Камелия Александрова

[email protected]

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387 предмети с белези на културно-исторически ценности и металотърсач са иззети от частен дом в берковското село Слатина

На 09.06.2026 г. в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност криминалисти от ОДМВР-Монтана извършили проверка на сигнал, че жител на село Слатина, община Берковица, държи в дома си археологически обекти без необходимата регистрация.

При проведените процесуално-следствени действия от имота на 46-годишен местен жител са иззети общо 387 антични предмети - патинирали предмети, наподобяващи монети, пръстени, куршуми и части от тях; патинирали предмети с различна форма; черна чанта, съдържаща 4 части от разглобен метал детектор, както и 3 патрона от различен калибър, без надлежно разрешително.

По случая в ОДМВР-Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 278, ал. 6 от НК.

387 предмети с белези на културно-исторически ценности и металотърсач са иззети от частен дом в берковското село Слатина
387 предмети с белези на културно-исторически ценности и металотърсач са иззети от частен дом в берковското село Слатина
387 предмети с белези на културно-исторически ценности и металотърсач са иззети от частен дом в берковското село Слатина
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