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Връзката между два храма на Слънцето търсят археолози на Перперикон

Ненко Станев

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Проф. Николай Овчаров. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Новият археологически сезон на Перперикон започва на 22 юни, а основният акцент ще бъде доизследването на открития миналата година Храм на Слънцето. Това съобщи ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров.

Една от основните задачи пред археолозите е да установят каква е връзката между новооткрития храм и разкрития преди близо 20 години храм на Тракийския конник. И двете постройки са кръгли и са свързани с култа към Слънцето.

Проучванията ще продължат в Южния квартал на Перперикон, който според последните открития не е бил жилищна зона, а свещен комплекс с множество храмове и мавзолеи на местни аристократи от III и IV век.

„Това, което разбрахме през последните години, е, че Южният квартал въобще не е жилищна зона, а място, на което са концентрирани огромно количество храмове", каза проф. Овчаров.

В района вече са открити храмове на Митра, на Тракийския конник, светилище на виното, Храмът на Слънцето, както и раннохристиянска базилика от V век.

Около 60 души ще работят на терен през следващите четири месеца. Целта е до края на сезона пространството от базиликата до Акропола да бъде оформено с алеи и да стане напълно достъпно за посетители.

Проф. Николай Овчаров. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

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